‘Pequeño J’ dijo que trabajaba cosechando arándanos y vendiendo medias como ambulante

Durante la audiencia de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, su abogado aseguró que su defendido era inocente y que se dedicaba a trabajar honradamente, en diversos oficios.

“Él tiene que volver a trabajar. Siempre se dedicó a recolectar arándanos y vender medias de manera ambulante. También trabajó como albañil en la construcción y tiene que volver a trabajar”, dijo Marcos Sandoval, abogado defensor de ‘Pequeño J’.

El abogado resaltó la presunta trayectoria laboral de “Pequeño J”, quien es señalado como líder de una banda narco y del triple crimen de Florencio Varela, indicó además que su defendido, tiene mucho que aportar al país debido a su corta edad.

“El acusado es inocente de todos los cargos. No existen pruebas sólidas que lo vinculen con los crímenes en Florencio Varela”, manifestó el jurista.

Por otra parte, buscó explicar por qué Valverde Victoriano escapó a su país.

“Al ver su nombre y apellido en la televisión y en las crónicas de Argentina, como se encuentra solo y tiene 20 años, pensó: ‘En Argentina no tengo ninguna familia, me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿Quién me va a poner un abogado?’. Esa ha sido la idea de mi patrocinado para venir al Perú”, puntualizó.

Finalmente, solicitó que se le otorgue la libertad condicional a “Pequeño J”, sin embargo, el pedido fue rechazado por el juez.

Mira la programación en Red Uno Play