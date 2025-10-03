“Son solo especulaciones”: Policía y Fiscalía descartan presencia de Sebastián Marset en Bolivia

El comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, negó este viernes la supuesta presencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en territorio nacional, luego de que medios internacionales difundieran versiones sobre un presunto retorno del buscado criminal a Bolivia.

“Son especulaciones. Las unidades especializadas como Inteligencia y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) están trabajando permanentemente para establecer cualquier supuesto referente sobre este sujeto”, declaró Russo, subrayando que hasta el momento no existe ninguna evidencia que confirme la información.

En la misma línea, el fiscal Julio César Porras sostuvo que no se cuenta con reportes oficiales sobre la presencia de Marset en Bolivia.

“Desconozco la información. Sabemos que la Policía Boliviana sigue buscándolo, pero no hay nada confirmado. No sé en qué se está basando la información de los periodistas de Uruguay”, manifestó.

La figura de Sebastián Marset se mantiene en el centro de la atención internacional desde su fuga en julio de 2023, cuando logró evadir un operativo en Santa Cruz tras ser alertado de su inminente captura. Desde entonces, organismos de seguridad de la región han rastreado sus movimientos por Paraguay, Uruguay y Brasil, sin resultados concluyentes.

Bolivia fue señalada en varias ocasiones como uno de los lugares donde el narcotraficante podría haberse refugiado, dada la magnitud de sus operaciones en la región y sus nexos con organizaciones criminales. Sin embargo, las autoridades nacionales han reiterado que hasta el momento no existe evidencia que confirme su reingreso al país.

