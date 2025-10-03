“Son solo especulaciones”: Policía y Fiscalía descartan presencia de Sebastián Marset en Bolivia

El comandante de la Policía Boliviana negó que Sebastián Marset haya regresado al país y aseguró que no hay evidencia.
El comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, negó este viernes la supuesta presencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en territorio nacional, luego de que medios internacionales difundieran versiones sobre un presunto retorno del buscado criminal a Bolivia.
En la misma línea, el fiscal Julio César Porras sostuvo que no se cuenta con reportes oficiales sobre la presencia de Marset en Bolivia.
La figura de Sebastián Marset se mantiene en el centro de la atención internacional desde su fuga en julio de 2023, cuando logró evadir un operativo en Santa Cruz tras ser alertado de su inminente captura. Desde entonces, organismos de seguridad de la región han rastreado sus movimientos por Paraguay, Uruguay y Brasil, sin resultados concluyentes.
Bolivia fue señalada en varias ocasiones como uno de los lugares donde el narcotraficante podría haberse refugiado, dada la magnitud de sus operaciones en la región y sus nexos con organizaciones criminales. Sin embargo, las autoridades nacionales han reiterado que hasta el momento no existe evidencia que confirme su reingreso al país.
