¡Pánico! Futbolista se encuentra con un oso en plena avenida mientras cargaba a su hija

Ángel Correa, atacante argentino de Tigres UANL de México, protagonizó un curioso episodio fuera de la cancha. Mientras disfrutaba de una tarde junto a su familia en Monterrey, un oso negro apareció de manera inesperada frente a su residencia, generando un susto que, por fortuna, terminó sin consecuencias.

En imágenes compartidas por su esposa, Sabrina di Marzo, se ve al futbolista con su hija Lía en brazos, observando con asombro al animal mientras retrocede con cautela. Correa mantuvo la calma y se limitó a sonreír nerviosamente, evitando cualquier riesgo de confrontación. El oso, tras caminar tranquilamente por la calle, siguió su rumbo sin causar incidentes.

El video rápidamente circuló en redes sociales y encendió nuevamente la discusión sobre la creciente presencia de osos en áreas urbanas de Monterrey, fenómeno atribuido a la expansión de viviendas hacia la Sierra Madre Oriental. Estos encuentros, cada vez más comunes, se intensifican cuando los animales buscan alimento.

Correa se suma así a la lista de futbolistas que han vivido experiencias similares en la ciudad. Maximiliano Meza, jugador de Rayados, y el exdefensor Martín Demichelis también relataron en el pasado encuentros inesperados con osos cerca de sus domicilios.

