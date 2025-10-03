Marcelo Timorán en Red Uno: "Puedo ser parte de una camada histórica"

Marcelo Timorán vivió un momento inolvidable al recibir la noticia de su primera convocatoria a la selección boliviana, según contó al Mañanero de la Red Uno en una entrevista exclusiva la mañana de este viernes. El joven lateral, quien se encuentra en plena etapa de aprendizaje y desarrollo, se mostró emocionado y motivado por la oportunidad de sumarse a La Verde para los amistosos ante Jordania y Rusia.

“Es un momento que hace soñar, pensar que puedo ser parte de una camada histórica y dar lo mejor por la selección”, señaló Timorán, quien sigue atentamente los partidos de su país y admira el trabajo del cuerpo técnico liderado por Óscar Villegas.

El lateral destacó también la importancia de integrarse al grupo y aprender de sus futuros compañeros, mencionando que ha seguido de cerca a jugadores como Lampe, Vizcarra y Miguelito, y que está listo para aportar esfuerzo y recorrido en la cancha.

Con esta convocatoria, Timorán suma su primer llamado a la selección absoluta y se prepara para vivir la experiencia internacional, con la ilusión de crecer, aportar al equipo y mostrar su nivel en los compromisos que se jugarán próximamente contra Jordania y Rusia.

