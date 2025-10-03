Justicia peruana dictó prisión preventiva para ‘Pequeño J’ que rechazó ser extraditado a Argentina

Este viernes 3 de octubre, la Justicia en Perú, determinó detención preventiva para ‘Pequeño J’, quien ahora permanecerá en una cárcel de la localidad de Cañete, en Lima, por un lapso de 9 meses, tiempo en el que deberán realizarse los trámites para su extradición a Argentina.

La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, indicó que apelará a la decisión del juez, asegurando que su cliente es inocente, razón por la cual, rechazó su extradición hacia Argentina.

Marcos Sandoval, abogado de ‘Pequeño J’, señaló que los delitos por los que acusan a su defendido, ocurrieron en Argentina, mientras que Valverde Victoriano, fue detenido en Perú.

“En la Argentina buscan meterlo preso sin llevar a cabo una investigación clara y precisa. La estrategia de la defensa es que se demore la extradición”, manifestó el abogado defensor, reiterando su inocencia.

Imagen captura RR.SS.

La audiencia de ‘Pequeño J’, participó de su audiencia virtual escoltado por dos policías, su abogado solicitó la libertad condicional “para que mi patrocinado pueda trabajar y aportar a su familia, que vive en Trujillo”. Y agregó: “Es joven, tiene 20 años y mucho por dar a la sociedad y el estado peruanos. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para él", solicitó la defensa, sin embargo, el pedido fue desestimado por el juez.

