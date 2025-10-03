Todo listo para el debate vicepresidencial: TSE garantiza seguridad este domingo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos a la Vicepresidencia, sus equipos técnicos y los periodistas acreditados que participarán en el debate vicepresidencial del próximo domingo 5 de octubre.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, informó que la institución electoral trabaja de manera coordinada con la Policía Boliviana y con el cuerpo de seguridad encargado del resguardo del evento.

“El Tribunal Supremo Electoral, en los debates que ha realizado, siempre ha garantizado la seguridad de los participantes: de los candidatos, de sus equipos técnicos, entre otros. De la misma manera, en esta oportunidad nos estamos comprometiendo a garantizar la seguridad de ambos candidatos a la Vicepresidencia. Por eso estamos coordinando con la Policía y con todo el cuerpo de seguridad que se desplegará para el domingo”, afirmó.

Ávila precisó que los candidatos contarán con el resguardo necesario para su traslado y permanencia en el lugar del debate. Además, destacó que los periodistas acreditados también tendrán la protección correspondiente durante su cobertura.

“Cabe señalar que se trata de un salón bastante amplio, pero deben comprender que en el debate solo participarán los candidatos, sus equipos técnicos y los vocales del TSE”, agregó.

