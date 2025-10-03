¡Provocaron alerta! Dos arañas del banano que pueden provocar muerte aparecieron en mercados

Una situación que generó alerta en la población, fue el hecho de hallar dos arañas del banano en supermercados de Uruguay, ya que se conoce la peligrosidad en la picadura de ese arácnido.

Una de las arañas fue hallada en un supermercado de la ciudad uruguaya de Treinta y Tres, y el otro arácnido en un barrio de Montevideo.

Ante la alerta y preocupación generada en los pobladores de Uruguay, un investigador relacionado con el Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo brindó una explicación en medios televisivos del país.

“Hicimos un seguimiento de la importación de banana en el Mercado Agrícola y era increíble la cantidad de cosas que llegaban: arañas, ranas, culebras, comadrejas enanas. Todo dentro de los cachos de banana”, explicó Carlos Prigioni, investigador.

El experto también señaló que las arañas del banano provienen de dos localidades específicas de San Pablo, Brasil, y que es muy común que lleguen a través de importaciones de estas frutas.

También señaló que “todos los accidentes con la araña de la banana evolucionan sin consecuencias fatales aquí”, probablemente porque el “estrés o el cambio de temperatura podría alterar el veneno”, por lo que pidieron tranquilidad a la población.

Mira la programación en Red Uno Play