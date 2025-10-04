Presidente de YPFB sobre el caso Botrading: “No existe nada oscuro”

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, se refirió este viernes a las denuncias interpuestas por el caso Botrading y afirmó que no existe nada oscuro en la creación de esta empresa.

“El caso está en investigación, no podemos declarar; ya lo hemos dicho varias veces, ya hicimos la declaración, ya nos vieron y no podemos hacer mayores declaraciones”, manifestó Dorgathen.

Tras ser abordado por la prensa, señaló que no está huyendo del país, sino que solamente se está trasladando a la ciudad de La Paz, y reiteró que no emitirá otras declaraciones porque ya lo hizo ante la Fiscalía.

Al ser consultado sobre si está dispuesto a acudir a las convocatorias de la justicia, respondió que se encuentra en plena disposición de hacerlo.

“Estamos obviamente dispuestos. No hay nada en el caso Botrading. La empresa ha generado mucha ayuda al país; tenemos combustible hoy en día sin las asignaciones que debería dar el Ministerio de Economía, y eso es gracias al trabajo que hicimos con Botrading. Se trata de eliminar intermediarios, ya lo explicamos varias veces”, afirmó Dorgathen.

