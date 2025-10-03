TEMAS DE HOY:
aparatoso accidente Branko Marinkovic Santa Cruz

29ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“La principal demanda para el nuevo gobierno es detener los avasallamientos”, afirma Camacho

En su declaración, el gobernador cruceño subrayó que el problema de los avasallamientos ha sido recurrente y señaló la necesidad de una intervención inmediata.

Charles Muñoz Flores

03/10/2025 15:42

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció tras un violento avasallamiento en la propiedad Patujú, en Montero, donde al menos 100 encapuchados ingresaron de manera ilegal, hiriendo y secuestrando a varias personas.

La primera autoridad departamental aseguró que “estamos muy cerca del cambio y de un nuevo ciclo. Es en ese ciclo que debemos prepararnos para que estos avasallamientos se frenen en su totalidad”. Camacho destacó que la propiedad afectada pertenece a Pablo Vaca Diez, un productor local cuya labor aporta significativamente al desarrollo regional y nacional.

En su declaración, Camacho subrayó que el problema de los avasallamientos ha sido recurrente y señaló la necesidad de una intervención inmediata del nuevo gobierno, específicamente al INRA y ABT, para garantizar la protección de la tierra y de quienes producen en la región. “Nuestra principal demanda tiene que ser frenar estos avasallamientos que le hacen tanto daño a nuestra tierra y a la región”, afirmó.

El gobernador también responsabilizó al gobierno anterior, argumentando que su administración permitió que los avasallamientos quedaran impunes, favoreciendo a quienes cometen delitos y afectando a productores que sostienen la economía cruceña y boliviana.

Camacho concluyó que, con el nuevo ciclo político, se tomarán medidas concretas para proteger la propiedad privada y asegurar que los delitos de esta naturaleza no se repitan.

En tanto, las víctimas fueron trasladadas a un centro médico local, donde se encuentran en proceso de recuperación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD