“La principal demanda para el nuevo gobierno es detener los avasallamientos”, afirma Camacho

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció tras un violento avasallamiento en la propiedad Patujú, en Montero, donde al menos 100 encapuchados ingresaron de manera ilegal, hiriendo y secuestrando a varias personas.

La primera autoridad departamental aseguró que “estamos muy cerca del cambio y de un nuevo ciclo. Es en ese ciclo que debemos prepararnos para que estos avasallamientos se frenen en su totalidad”. Camacho destacó que la propiedad afectada pertenece a Pablo Vaca Diez, un productor local cuya labor aporta significativamente al desarrollo regional y nacional.

En su declaración, Camacho subrayó que el problema de los avasallamientos ha sido recurrente y señaló la necesidad de una intervención inmediata del nuevo gobierno, específicamente al INRA y ABT, para garantizar la protección de la tierra y de quienes producen en la región. “Nuestra principal demanda tiene que ser frenar estos avasallamientos que le hacen tanto daño a nuestra tierra y a la región”, afirmó.

El gobernador también responsabilizó al gobierno anterior, argumentando que su administración permitió que los avasallamientos quedaran impunes, favoreciendo a quienes cometen delitos y afectando a productores que sostienen la economía cruceña y boliviana.

Camacho concluyó que, con el nuevo ciclo político, se tomarán medidas concretas para proteger la propiedad privada y asegurar que los delitos de esta naturaleza no se repitan.

En tanto, las víctimas fueron trasladadas a un centro médico local, donde se encuentran en proceso de recuperación.

