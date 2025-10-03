“La principal demanda para el nuevo gobierno es detener los avasallamientos”, afirma Camacho

En su declaración, el gobernador cruceño subrayó que el problema de los avasallamientos ha sido recurrente y señaló la necesidad de una intervención inmediata.
03/10/2025 15:42
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció tras un violento avasallamiento en la propiedad Patujú, en Montero, donde al menos 100 encapuchados ingresaron de manera ilegal, hiriendo y secuestrando a varias personas.
La primera autoridad departamental aseguró que “estamos muy cerca del cambio y de un nuevo ciclo. Es en ese ciclo que debemos prepararnos para que estos avasallamientos se frenen en su totalidad”. Camacho destacó que la propiedad afectada pertenece a Pablo Vaca Diez, un productor local cuya labor aporta significativamente al desarrollo regional y nacional.
El gobernador también responsabilizó al gobierno anterior, argumentando que su administración permitió que los avasallamientos quedaran impunes, favoreciendo a quienes cometen delitos y afectando a productores que sostienen la economía cruceña y boliviana.
En tanto, las víctimas fueron trasladadas a un centro médico local, donde se encuentran en proceso de recuperación.
