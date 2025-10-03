TEMAS DE HOY:
Santa Cruz robo de vivienda avasallamiento de tierras

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Propietario de predio avasallado en Montero, logró huir con ayuda de sus trabajadores

Más de 100 personas encapuchadas irrumpieron violentamente en la propiedad, portando armas, saqueando y causando daños considerables en sembradíos y ganado, según testimonios. 

Charles Muñoz Flores

03/10/2025 12:50

Dueño de predio avasallado logró huir con ayuda de trabajadores. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Lo que comenzó como un día habitual en la propiedad agrícola Patujú se convirtió en una jornada de terror para la familia Vaca Cabrera y los trabajadores del predio. Durante la madrugada de este viernes, más de 100 personas encapuchadas irrumpieron violentamente en el terreno, portando armas, saqueando y causando daños considerables en sembradíos y ganado.

El propietario del predio, Pablo Vaca Díez, fue retenido y golpeado durante al menos cuatro horas mientras los atacantes sustraían sus pertenencias. Según relató tras reencontrarse con su esposa, María José Cabrera, logró escapar gracias a la ayuda de algunos trabajadores, escondiéndose entre los cañaverales.

“Vaca Díez, visiblemente afectado por la experiencia. Tras su escape, fue trasladado de inmediato a un centro de salud debido a las lesiones sufridas.

María José Cabrera denunció más temprano en El Mañero la violencia del ataque y el impacto que tuvo en la familia: “Nos están destruyendo todo nuestro sembradío, nos han robado nuestro ganado, están matando a las vacas. Ya no sabemos qué hacer, tememos por nuestras vidas”.

Trabajadores del predio confirmaron que los atacantes utilizaron petardos y palos para intimidar y golpear a quienes intentaban resistirse. Además, se reporta la desaparición de dos trabajadoras, de quienes aún no se tiene información sobre su paradero.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD