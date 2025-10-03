Lo que comenzó como un día habitual en la propiedad agrícola Patujú se convirtió en una jornada de terror para la familia Vaca Cabrera y los trabajadores del predio. Durante la madrugada de este viernes, más de 100 personas encapuchadas irrumpieron violentamente en el terreno, portando armas, saqueando y causando daños considerables en sembradíos y ganado.

El propietario del predio, Pablo Vaca Díez, fue retenido y golpeado durante al menos cuatro horas mientras los atacantes sustraían sus pertenencias. Según relató tras reencontrarse con su esposa, María José Cabrera, logró escapar gracias a la ayuda de algunos trabajadores, escondiéndose entre los cañaverales.

“Vaca Díez, visiblemente afectado por la experiencia. Tras su escape, fue trasladado de inmediato a un centro de salud debido a las lesiones sufridas.

María José Cabrera denunció más temprano en El Mañero la violencia del ataque y el impacto que tuvo en la familia: “Nos están destruyendo todo nuestro sembradío, nos han robado nuestro ganado, están matando a las vacas. Ya no sabemos qué hacer, tememos por nuestras vidas”.

Trabajadores del predio confirmaron que los atacantes utilizaron petardos y palos para intimidar y golpear a quienes intentaban resistirse. Además, se reporta la desaparición de dos trabajadoras, de quienes aún no se tiene información sobre su paradero.

