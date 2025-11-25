Presidente del TSJ garantiza el trabajo de los jueces que conozcan causa contra prorrogados

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, denunció que existen intentos de atemorizar e interferir en el trabajo de las salas constitucionales y de los jueces que conocen causas legales contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional.

La autoridad judicial remarcó que el sistema de justicia no puede seguir bajo presiones ni bajo interpretaciones que vulneren la institucionalidad, y reiteró el compromiso del TSJ con la defensa del principio de independencia judicial.

“Pretenden atemorizar a todas las salas constitucionales del país y a todos los jueces que pudieran conocer acciones legales y además constitucionales. Queremos decirles que, así como en su momento garantizamos las elecciones nacionales, hoy queremos garantizarles que puedan ejercer su trabajo con independencia, que puedan aplicar por encima de todo la Constitución Política del Estado”, afirmó Saucedo en un video publicado en sus redes sociales.

Saucedo se refirió también a las recientes actuaciones de los denominados magistrados autoprorrogados, a quienes calificó como usurpadores de la justicia constitucional. Según la autoridad, estos magistrados estarían utilizando sus últimos recursos para intentar mantener su presencia en la estructura judicial.

“El exceso de los autoprorrogados llegó al límite. Aquellos usurpadores de la administración de justicia constitucional, aquellos cinco que pretenden seguir haciéndole daño al país, hoy juegan sus últimas cartas haciendo una aclaración de oficio al Auto Constitucional 70 de 2025 de octubre”, denunció el Presidente del TSJ.

Mire el video:

