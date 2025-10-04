TEMAS DE HOY:
Accidente aéreo en Beni: dos avionetas de instrucción colisionaron en pleno vuelo

Dos aeronaves de instrucción de la escuela de aviación Delta Charlie colisionaron en pleno vuelo mientras realizaban una ruta de navegación entre Trinidad y Santa Ana. 

Ligia Portillo

04/10/2025 15:19

VIDEO: Colisión en vuelo entre dos aeronaves de instrucción Trinidad y Santa Ana. Foto: Red Uno
Trinidad, Beni

Una preocupante colisión aérea entre dos aeronaves de instrucción pertenecientes a la escuela de aviación Delta Charlie ha generado conmoción en la comunidad aeronáutica. El hecho ocurrió este sábado, cuando ambas aeronaves realizaban una navegación en ruta entre las ciudades de Trinidad y Santa Ana, en el departamento del Beni.

Se trata de dos aviones tipo Cessna 172, identificados con matrículas CP-3062 y CP-2645. Según información preliminar, en pleno vuelo ambas aeronaves habrían colisionado en circunstancias que aún están siendo investigadas.

La aeronave CP-3062, pese al impacto, logró arribar de emergencia al aeropuerto de Santa Ana. A bordo se encontraban el instructor Kevin Tapia y el alumno Mathias Meléndez, quienes se encuentran a salvo y estarían colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Sin embargo, la situación es crítica respecto a la segunda aeronave, CP-2645, la cual permanece desaparecida. A bordo viajaban el instructor Edson Torrico y el alumno Roit Rengifo, recientemente se han recibido señales del ELT (transmisor de emergencia).

En una acción inmediata, pilotos de Santa Ana se han movilizado voluntariamente para iniciar tareas de búsqueda aérea en la posible zona del accidente. Se espera que en las próximas horas se sumen más recursos para ampliar el radio de localización.

Autoridades aeronáuticas y de emergencia han activado los protocolos correspondientes, mientras se aguarda un informe oficial por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

 

 

