Un espectáculo aéreo terminó en caos el pasado 1 de octubre en Liuyang, China, cuando un show de drones falló en pleno vuelo, provocando que los dispositivos perdieran el control y comenzaran a caer, desprendiendo chispas.

El evento formaba parte de las celebraciones por el Día Nacional de China, y congregó a cientos de espectadores. Sin embargo, lo que debía ser una coreografía luminosa se convirtió en una escena de pánico, con personas corriendo para resguardarse.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo los drones empezaron a descender de forma descontrolada, generando lo que algunos describieron como una “lluvia de fuego”. Testigos reportaron gritos, confusión y algunas quemaduras leves entre los asistentes, aunque no se ha confirmado un parte oficial de heridos.

Liuyang, conocida por su larga tradición en la industria de fuegos artificiales, ahora enfrenta cuestionamientos sobre la seguridad de sus espectáculos tecnológicos. Las autoridades locales han decidido suspender futuros shows de drones hasta que se determine la causa exacta del fallo y se implementen medidas de seguridad adecuadas.

Video:

