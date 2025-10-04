Los heridos tras el ataque en el predio Patujú muestran evolución favorable, según reporte médico

El conflicto por los avasallamientos en el predio patujú sigue generando tensión en el municipio de Montero. Seis personas permanecen internadas en una clínica del lugar, recuperándose de las heridas sufridas durante el violento enfrentamiento con los avasalladores.

El hecho ocurrió la mañana de este viernes, cuando un grupo de más de 200 personas ingresaron de forma violenta a la propiedad. Según el reporte de las autoridades, los trabajadores del lugar fueron emboscados, amenazados de muerte y retenidos por varias horas dentro del predio.

El alcalde de montero también fue atendido en la misma clínica, luego de haber recibido golpes durante los disturbios. Tras una evaluación médica se le autorizo el retiro a su domicilio para continuar con el reposo.

Se denunció que los atacantes no solo llegaron armados con objetos contundentes, sino que actuaron con extrema agresividad poniendo en riesgo la vida de los trabajadores y autoridades presentes.

La situación se mantiene tensa en la zona, mientras las autoridades evalúan las próximas acciones a tomar para garantizar la seguridad.

