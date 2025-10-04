Lesión abdominal deja fuera a Efraín Morales de la Selección Boliviana

El defensor Efraín Morales, jugador del CF Montréal de la MLS y convocado regularmente a la Selección Boliviana, será operado en Italia debido a una lesión abdominal que lo aqueja desde hace varios meses. Así lo confirmó su padre, quien explicó que la dolencia ha afectado el rendimiento del joven futbolista tanto a nivel de clubes como en su desempeño internacional.

Según relató su padre, Morales ha estado lidiando con esta lesión durante aproximadamente seis meses. Aunque recibió tratamientos de manera progresiva, la dolencia fue empeorando.

“Efraín está muy bien, pero sí tiene un tema de salud que viene desde hace bastante tiempo. Se ha ido agravando y la selección estaba al tanto”, señaló.

El CF Montréal decidió apartarlo de la competencia tras observar que la molestia afectaba su desempeño en el campo. “Llegó a un punto donde la lesión se agravó, la molestia era más fuerte y estaba afectando su juego. El club decidió detenerlo y ya no jugará”, agregó su padre.

Por recomendación médica, el jugador viajó a Italia para iniciar un tratamiento más profundo que incluye una intervención quirúrgica.

Debido a esta situación, Morales no podrá ser parte de los próximos partidos amistosos que la Selección Boliviana disputará en la próxima fecha FIFA. Su ausencia representa una baja importante para el equipo que dirige Óscar Villegas.

Aún no se ha confirmado cuánto tiempo estará fuera de las canchas, ya que dependerá de la evolución postoperatoria y de su rehabilitación.

Mira la programación en Red Uno Play