Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, fue excluido de la convocatoria de la selección española para los próximos partidos de la eliminatoria al Mundial 2026, tras recaer de una lesión en la zona del pubis.

El jugador, inicialmente convocado por Luis de la Fuente, quedó fuera tras un informe médico del club catalán, que confirmó la reaparición de las molestias después del partido contra el PSG, disputado el miércoles por Liga de Campeones.

“El tiempo estimado de recuperación es de 2 a 3 semanas”, indicó el FC Barcelona en su comunicado oficial.

Como resultado, Yamal no disputará los encuentros de LaLiga ante Sevilla y Girona, ni el duelo europeo ante Olympiakos, quedando en duda su presencia en el Clásico frente al Real Madrid, programado para el 26 de octubre.

Unas horas después del anuncio del club, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó su desconvocatoria, citando razones médicas y la necesidad de proteger la salud del futbolista.

“Se procede a su desconvocatoria para favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno”, informó la RFEF.

Durante la presentación de la lista, previa a la confirmación de la baja, el seleccionador Luis de la Fuente justificó la inclusión de Yamal pese a su reciente recuperación.

“Si está jugando en su club, está asumiendo sus riesgos. Estamos hablando de situaciones normales”, respondió, al ser consultado sobre el estado físico del jugador.

El técnico también se refirió a las críticas del entrenador del Barça, Hansi Flick, quien cuestionó la gestión de minutos del futbolista en el parón anterior.

“No hay ningún conflicto con Flick. Me sorprendieron sus declaraciones, porque fue seleccionador y esperaba mayor empatía”, sostuvo De la Fuente.

España enfrentará a Georgia (11 de octubre en Elche) y a Bulgaria (14 de octubre en Valladolid) por el Grupo E de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los convocados destacan los regresos de los jugadores del Atlético de Madrid: Marcos Llorente, Pablo Barrios y Álex Baena. También fue citado el delantero del Oporto Samu Aghehowa.

Se mantienen en la lista Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) y Jesús Rodríguez (Como).

En contraste, no fueron convocados por lesión o molestias Nico Williams, Fabián Ruiz, Fermín López y Gavi. Tampoco figura el capitán Álvaro Morata, quien milita actualmente en el Como, por decisión técnica.

“Morata sigue siendo importante. Esta vez no está por el tipo de partidos que imaginamos. Tendrá su momento”, aseguró el seleccionador.

Mira la programación en Red Uno Play