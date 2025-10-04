“Fue una emboscada a los trabajadores”: propietario narra el ataque durante la toma del predio Patujú

El propietario del predio Patujú, Pablo Vaca Díez, relató los momentos de violencia que se vivieron el viernes durante la toma del terreno ubicado en Montero, Santa Cruz. El hecho dejó al menos cinco personas heridas, entre ellas su hijo, quien fue golpeado y maniatado por un grupo de presuntos avasalladores.

“Lo de hoy día (viernes) es una emboscada que le hacen a los trabajadores. Ahí fue donde maniataron a mi hijo, lo apalearon, quebraron un vidrio en una parte de su rostro”, denunció Vaca Díez en el programa “Que No Me Pierda”.

Según su testimonio, el joven quedó incomunicado por más de una hora, y fue recién entonces que el padre conoció lo sucedido.

“Él está con golpes por los palazos, tiene heridas en el ojo y la espalda. Lo maniataron y tiene llagas en la muñeca”, detalló.

El afectado aseguró que nunca antes habían sufrido un hecho similar en el predio, que actualmente se encuentra en proceso de titulación. Agradeció el apoyo de la Policía, el gobernador y otras instituciones, que se movilizaron tras los hechos.

Mira la programación en Red Uno Play