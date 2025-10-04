TEMAS DE HOY:
Avasallamiento en Montero Trópico de Cochabamba Persecusión

25ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

“Fue una emboscada a los trabajadores”: propietario narra el ataque durante la toma del predio Patujú

El propietario del predio Patujú denunció que su hijo fue golpeado y amarrado por supuestos avasalladores. Relató que es la primera vez que enfrentan un hecho así.

Naira Menacho

04/10/2025 0:05

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El propietario del predio Patujú, Pablo Vaca Díez, relató los momentos de violencia que se vivieron el viernes durante la toma del terreno ubicado en Montero, Santa Cruz. El hecho dejó al menos cinco personas heridas, entre ellas su hijo, quien fue golpeado y maniatado por un grupo de presuntos avasalladores.

“Lo de hoy día (viernes) es una emboscada que le hacen a los trabajadores. Ahí fue donde maniataron a mi hijo, lo apalearon, quebraron un vidrio en una parte de su rostro”, denunció Vaca Díez en el programa “Que No Me Pierda”.

Según su testimonio, el joven quedó incomunicado por más de una hora, y fue recién entonces que el padre conoció lo sucedido.

“Él está con golpes por los palazos, tiene heridas en el ojo y la espalda. Lo maniataron y tiene llagas en la muñeca”, detalló.

El afectado aseguró que nunca antes habían sufrido un hecho similar en el predio, que actualmente se encuentra en proceso de titulación. Agradeció el apoyo de la Policía, el gobernador y otras instituciones, que se movilizaron tras los hechos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

06:00

Avatar la leyenda de aang

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

06:00

Avatar la leyenda de aang

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD