"Quiero volver al colegio": Ángel tiene 7 años y pide ayuda para obtener sus prótesis

Ángel Valentín Mayari Terceros es un niño tarijeño de solo siete años que ha tocado el corazón de muchos con su historia. Nacido sin uno de sus brazos, su vida dio un giro aún más doloroso el pasado 9 de julio de 2024, cuando un trágico accidente le hizo perder el otro miembro superior.

Desde entonces, su mayor deseo es tener prótesis para poder volver a jugar, escribir y vivir una infancia como cualquier otro niño.

Su historia fue compartida en el programa "Que No Me Pierda" de la red Red Uno, donde se pudo ver la fuerza y esperanza con la que este pequeño enfrenta la vida. Actualmente, Ángel está cursando segundo de primaria de manera virtual, pero anhela volver al colegio y llevar una vida como la de cualquier otro niño de su edad.

Las prótesis que Ángel necesita son costosas, y su familia no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el tratamiento. Por eso, están pidiendo ayuda a todas las personas de buen corazón que quieran aportar para que este niño tenga una mejor calidad de vida.

“Le pido a la población que me ayude a tener mis prótesis y volver al colegio con mis compañeros”, dijo con una sonrisa en el rostro.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la familia a través de los siguientes números de teléfono: 780 04 055, 780 49 061 y 750 25 029. Toda contribución, por pequeña que sea, puede marcar una gran diferencia en la vida de Ángel.

Mira la programación en Red Uno Play