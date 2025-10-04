Luis Fernando Camacho: “La información de predios en proceso de saneamiento sale desde el INRA”

Tras los enfrentamientos ocurridos en Montero, donde cerca de 200 personas ingresaron al predio Patujú, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció que desde el INRA departamental se estaría filtrando información a grupos que avasallan tierras en proceso de saneamiento.

En una entrevista en el programa “Que No Me Pierda”, el gobernador afirmó que los loteadores acceden a datos sensibles sobre predios que aún están bajo proceso legal, y responsabilizó directamente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por estas filtraciones.

“Ellos van y buscan las propiedades que están en proceso de saneamiento y ¿quién les avisa? Es el INRA”, declaró Camacho.

“Lo que sí puedo confirmar es que la información que tienen ellos es la información que les da el INRA”, añadió.

Camacho aclaró que su crítica no es contra la institución en sí, sino contra quienes la administran actualmente.

“El problema no se encuentra en la institución del INRA, sino en la gente que la maneja”, dijo la autoridad departamental.

Propone activar una Comisión Agraria

Ante esta situación, el gobernador anunció que convocará a la Comisión Agraria Departamental con el fin de exigir seguridad jurídica y fiscalización sobre los procesos de saneamiento.

“El lunes vamos a realizar la convocatoria y, si el director del INRA no envía a un representante, vamos a acudir a la justicia”, advirtió.

Camacho insistió en que el nuevo gobierno nacional deberá priorizar la institucionalización del INRA y garantizar el respeto a la propiedad privada en Santa Cruz.

