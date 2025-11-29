“Todo se ha perdido”: despiden a Doña Ramona en Samaipata y su familia pide continuar con la ayuda

La comunidad de Samaipata se congregó este viernes para dar el último adiós a Doña Ramona Banegas, de 87 años, cuyo cuerpo fue hallado tras desaparecer en la mazamorra que devastó la comunidad de Achira. En medio del velorio, su esposo, Noel Eusebio Hinojosa, y su nieto, Mauricio, compartieron emotivos testimonios de gratitud por la ola de solidaridad recibida.

Noel Hinojosa, el viudo, agradeció profundamente el apoyo que le ha permitido afrontar la tragedia. "Hoy estábamos en el velorio de mi esposa. Mañana va a ser el entierro. Les agradezco muchísimo a la población por su gentil cooperación de todo lo que se ha generado, a todos, la verdad que es sumamente bien todo lo que me están ayudando", expresó conmovido.

El viudo también extendió su gratitud a las máximas autoridades del país. "Agradezco a todas las autoridades, al gobernador, al presidente, al vicepresidente, también que han venido a darme la mano y han traído cooperación y estamos todavía con las ayudas aquí, lo que nos están dando", agregó. Hinojosa confirmó la magnitud del desastre, señalando la pérdida total de sus bienes: "No recuperamos prácticamente nada. Todo se ha perdido".

En su dolor, Hinojosa no olvidó a la otra víctima de la tragedia, Verónica. Hizo un llamado a las autoridades y a los equipos de rescate para que no cesen en la búsqueda de la otra persona desaparecida en el alud. "También hay una otra señora desaparecida todavía. Ojalá que la sigan buscando también hasta que la encuentren. Ha sido un desastre inmenso, inmenso", puntualizó.

El llamado del nieto para la reconstrucción

Mauricio, nieto de Doña Ramona, reiteró el agradecimiento por el apoyo emocional y económico que se ha canalizado para su abuelo. "Le agradecemos de verdad con infinito corazón. Gracias a esas personas que nos están mirando y que sienten esa empatía hacia nosotros, especialmente hacia mi abuelo que está pasando por estos momentos", dijo Mauricio.

El joven confirmó que, si bien la familia perdió su hogar, han podido recuperar herramientas básicas, como "unos azadones, hemos recuperado algunos machetes". Mauricio también hizo un llamado a la continuidad de las donaciones para ayudar a su abuelo a levantarse. "Gracias por hacer sus donaciones en este momento y a esas personas que están haciendo su pequeño aporte con mi abuelo. Gracias por ayudarnos de esa manera a que él pueda seguir levantándose".

