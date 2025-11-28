“Ya tenemos un cuerpo que velar”: hallan sin vida a Doña Ramona, víctima de la riada en Achira

La comunidad de Samaipata y la familia Hinojosa Banegas viven horas de dolor y un triste consuelo. Después de una intensa búsqueda que se extendió por doce días, fue encontrado el cuerpo de Doña Ramona Banegas, de 87 años, quien había desaparecido tras ser arrastrada por una violenta mazamorra de lodo en la comunidad de Achira.

Doña Ramona residía en Achira junto a su esposo, Noel Eusebio Hinojosa, quien logró sobrevivir a la tragedia. El matrimonio, que procreó cuatro hijos, fue víctima del desborde de una quebrada que destruyó su hogar

El cuerpo de Doña Ramona fue encontrado aproximadamente a 12 kilómetros de distancia de donde estaba su vivienda, poniendo fin a la desesperada espera de su familia.

"Ya tenemos un cuerpo que velar para darle una cristiana sepultura. Agradecer a los rescatistas, a todas las personas que estuvieron ayudándonos. Muchas gracias a Dios la hemos encontrado", expresó una familiar, compartiendo el alivio de poder cerrar el ciclo de la tragedia.

Velorio frente a la iglesia

Debido a que la casa de la pareja quedó completamente destruida por la fuerza del alud, la familia no cuenta con un lugar donde realizar la tradicional vigilia.

El velorio se lleva a cabo en un lugar prestado por la comunidad, específicamente en las afueras de la histórica Iglesia La Merced, donde vecinos y seres queridos se reúnen para despedir a la mujer.

"La estamos velando aquí porque su casa no hay, no tenemos lugar dónde velarla. Más bien nos prestaron el lugar, gracias a Dios, para hacer el velatorio", añadió la familiar, reflejando las consecuencias materiales que dejó el desastre natural.

La tragedia de Achira ha movilizado a Samaipata, que ahora acompaña a la familia Hinojosa Banegas en el último adiós a Doña Ramona.

