Aprehenden a siete personas por toma del predio Patujú en Montero; hay cinco heridos

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Montero informó este viernes la aprehensión de siete personas involucradas en la toma violenta del predio Patujú, en el norte cruceño.

El operativo fue ejecutado por 500 efectivos policiales, tras la orden emitida por el comandante general de la Policía, al conocerse que había personas retenidas dentro del predio.

“Se han secuestrado varios elementos vinculados a los delitos denunciados, y ya están en conocimiento del Ministerio Público”, explicó el coronel Mauricio Andrade, director de la Felcc de Montero.

La intervención policial se mantiene activa, con un contingente que realiza rastrillajes en busca de armas o municiones que podrían haber sido utilizadas durante la incursión.

Además de los aprehendidos, la Felcc emitió citaciones para personas señaladas como responsables del grupo armado que ingresó al predio.

“Esperamos que estas personas se presenten a declarar el lunes. Si no lo hacen, se emitirá el informe correspondiente para que el Ministerio Público tome medidas”, advirtió Andrade.

El comandante departamental de la Policía, Rolando Rojas, aseguró que se mantendrá un contingente policial resguardando el área para evitar nuevos incidentes.

“No vamos a permitir que este tipo de hechos se repitan”, afirmó.

La intervención se produce en medio de una creciente preocupación en Santa Cruz por los avasallamientos a propiedades privadas, especialmente en zonas rurales, donde productores y trabajadores han denunciado amenazas y violencia.

