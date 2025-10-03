Ministro de Gobierno informa liberación de retenidos y restablecimiento del orden en el predio Patujú

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que un operativo con más de 500 efectivos policiales permitió liberar a personas retenidas y restablecer el orden en el predio Patujú, ubicado en el municipio de Montero.

El despliegue de la Policía Boliviana, con apoyo del Servicio Aéreo Policial, fue clave para lograr el ingreso al terreno que había sido ocupado por grupos de avasalladores. Las acciones se realizaron en medio de una escalada de tensión por la retención del gobernador Luis Fernando Camacho, ocurrida horas antes en la misma zona.

“Informamos al pueblo boliviano que, tras un operativo efectuado de forma oportuna y eficaz. Se ha logrado liberar a las personas retenidas y restaurar el orden en el predio Patujú del municipio de Montero”, escribió el ministro en sus redes oficiales.

Ríos condenó de manera enfática las acciones de avasallamiento de tierras, señalando que estos actos vulneran derechos y atentan contra la integridad de las personas.

“El Gobierno nacional no permitirá que grupos delincuenciales atenten contra la seguridad de la población ni que se vulneren los derechos de los bolivianos”, afirmó.

