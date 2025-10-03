Policía llega a predio avasallado en Montero tras enfrentamiento

Un operativo policial fue desplegado la tarde de este viernes en el predio Patujú, tras los hechos de violencia registrados horas antes, donde fue retenido el gobernador Luis Fernando Camacho y se reportaron agresiones a su comitiva.

De acuerdo con un informe preliminar, efectivos de la Policía Boliviana, con apoyo aéreo, ingresaron al predio y desmontaron las carpas instaladas por al menos 200 presuntos avasalladores. Al momento del ingreso, no se encontró a los ocupantes.

Durante la inspección, los uniformados hallaron machetes, petardos y carpas, elementos que habrían sido utilizados por los grupos que mantenían tomado el terreno.

La policía se desplazó hasta el lugar donde permanecía Camacho y estableció un resguardo para facilitar su salida y la de otras autoridades departamentales.

Los heridos por los enfrentamientos ocurridos en la mañana fueron trasladados a una clínica privada, donde reciben atención médica.

El operativo busca garantizar la seguridad de las autoridades y restablecer el orden en el predio Patujú, escenario de los últimos hechos de violencia vinculados a avasallamientos de tierras, una problemática que genera creciente preocupación en Santa Cruz y en el país.

