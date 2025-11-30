¡Últimas horas! La Paz acelera la vacunación contra la rabia canina

La Paz vive este domingo la segunda jornada de vacunación contra la rabia canina. El alcalde Iván Arias pidió a la población que aún no inmunizó a sus mascotas que lo haga cuanto antes para prevenir la enfermedad.

“Quiero felicitar a los vecinos que están sacando a sus mascotas para vacunarlos. ¡Muy bien!”, dijo la autoridad durante la entrega del mirador de Alto Munaypata.

Arias destacó que entre sábado y domingo se movilizaron más de 1.700 brigadas en toda la ciudad, encargadas de aplicar 260 mil dosis contra la rabia. Por eso, pidió a quienes todavía no cumplieron con la vacunación de sus perros o gatos: “Por favor, háganlos vacunar, están a tiempo”.

La campaña finalizará este domingo a las 16:00. “Abran sus puertas, avisen a sus amigos, ayudemos a que nuestros animales estén libres de esta enfermedad”, insistió el alcalde.

Hasta el mediodía del sábado, se había alcanzado el 30% de la meta.

