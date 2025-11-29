Analista sostiene que los cambios en la Policía deben ir más allá del discurso

Tras la posesión del nuevo comandante general de la Policía, Mirko Sokol, el abogado y analista en seguridad, Cristhian Sánchez, realizó un análisis sobre el estado crítico de la institución.

Sánchez valoró el reconocimiento por parte del Gobierno y del propio comandante de la crisis de corrupción institucionalizada, pero adviertió que la solución debe ir más allá del discurso.

Recordó que el alto nivel de corrupción policial fue un tema central en la reciente campaña electoral. Según sus datos, la desconfianza es abrumadora: 9 de cada 10 bolivianos no confían en la Policía Boliviana. Además, 3 a 4 de cada 10 bolivianos sufrieron un acto de corrupción directo de un policía en el último año.

"La Policía está en una situación bastante crítica de confianza que se extiende a otros organismos de persecución penal", señaló Sánchez, quien destacó la integridad de Sokol, que, según el analista, fue "condenado al ostracismo" por "excomandantes corruptos".

Clientelismo y cuotas de corrupción

El analista insiste en que la corrupción no es solo individual, sino sistémica y facilitada por la política: "Hay que reconocer que la Policía ha estado siempre en crisis, pero los últimos 15 a 20 años ha sido entregada la institucionalidad a la clase política, en función a una relación clientelar y de compadrazgo", afirmó.

Esta relación se traduce en que "comandantes, directores nacionales o comandantes departamentales entregaban cuotas de corrupción, cuotas de dinero o eventualmente cuotas de poder a políticos". Esto, a su vez, empuja al policía de base a corromperse para pagar cuotas a sus superiores, perpetuando el ciclo vicioso.

La hoja de ruta para recuperar la confianza

Para Sánchez, la lucha frontal contra la corrupción debe basarse en la probidad y la transparencia, más allá de los factores económicos:

Voluntad política e institucional: Es esencial que la clase política "respete la institucionalidad" y no entregue la Policía a intereses circunstanciales o al crimen organizado. No es salarial: Si bien el policía no gana bien, el problema no pasa exclusivamente por un aumento de sueldos, sino por "controles internos" y "señales de probidad". Resultados cuantitativos: Los discursos deben materializarse en un aumento de la confianza ciudadana. "Esto de aquí a 6 meses u 8 meses tiene que transformarse en niveles de confianza superiores. En la medida que cinco o seis de cada 10 bolivianos empiecen a confiar en la Policía, vamos a tener resultados." Condenas efectivas: El nivel de confianza del sistema de justicia subirá si hay "condenas con penas efectivas de cárcel" para los financiadores del crimen organizado, que, en la actualidad, rara vez van a prisión.

Finalmente, se refirió sobre una grave debilidad estructural: la falta de tecnología forense. Señaló que la escasez de inversión lleva a que, según estudios universitarios, un 20% de las condenas sean a inocentes generadas por pruebas "fraudulentas o torcidas".

"Un equipo que analice un dispositivo celular de manera forense con seguridad y con calidad cuesta aproximadamente unos 30 millones de dólares", indicó, un costo que el Estado boliviano actualmente no puede asumir, exponiendo el rezago del país en seguridad criminal.

Mira la programación en Red Uno Play