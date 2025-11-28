Presidente posesiona al General Mirko Antonio Sokol como nuevo comandante de la Policía

El presidente, Rodrigo Paz, posesionó este viernes al general primero Mirko Antonio Sokol como nuevo comandante general de la Policía Boliviana, en reemplazo del general Augusto Russo. La autoridad asumió el mando con el compromiso de fortalecer la institucionalidad policial y profundizar las tareas de seguridad ciudadana en todo el país.

En la oportunidad, también se posesionó al general Juan Peña Rojas, como subcomandante de la policía y jefe del Estado Mayor, además de Inspector general de la policía, al General Gunther Agudo.

El nuevo comandante manifestó: “Voy a poner todo mi esfuerzo, conocimiento, dos décadas luchando contra corrupción, enfrentándome a un sistema corrupto que me ha relegado, hoy tengo la oportunidad de hacerlo para que esta institución tan noble como es la policía vuelva a ser una institución respetable”.

Dijo que se hará cambios estructurales de la policía para que sea más humana. En ese marco, dijo que a partir de hoy no los policías no se servirán más de la sociedad. Dijo que su comandante general no va recibir un solo centavo y no lo harán otros. Les advierte que no se arriesguen a perder su profesión por hechos de corrupción.

El segundo mensaje es para la sociedad, para que no fomente la corrupción y por ellos se creará un sistema para que la población pueda denunciar a los malos policías.

Finalmente, el tercer mensaje es para los delincuentes, advirtiéndoles que ya no se pasearán como su patio trasero por el país. Se defenderá a la sociedad haciendo respetar las leyes.

Sokol cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución del orden. En octubre de 2024 fue designado comandante Departamental interino de la Policía en Chuquisaca. Antes de ello, ejerció como director General de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), donde impulsó acciones estratégicas para la protección de víctimas y la lucha contra la violencia.

Asimismo, ocupó funciones de alto rango como Vicerrector de la Universidad Policial “Mariscal Antonio José de Sucre” y director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, cargos que consolidaron su experiencia en formación, gestión y operatividad institucional.

