Magistratura inicia investigación por fallo constitucional que involucra a Comandante de la Policía

El Consejo de la Magistratura abrió una investigación para esclarecer la actuación de la Sala Constitucional del Beni en un fallo que involucra al comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, luego de que se denunciara el presunto incumplimiento de una resolución judicial que ordenaba activar procesos penales y disciplinarios.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, confirmó la apertura de la indagación, a raíz de las declaraciones del vicepresidente del Estado, Edmand Lara, quien cuestionó públicamente el incumplimiento del fallo.

“El vicepresidente hizo una declaración pública en el entendido de que habría habido una Sala Constitucional en el Beni que resolvió el inicio de un proceso penal y un proceso disciplinario en la Policía Boliviana, situación que jamás se ejecutó”, señaló Baptista, según un reporte institucional.

Lara afirmó el miércoles que el comandante Russo debería dejar el cargo precisamente por no haber acatado la decisión judicial.

El comandante, sin embargo, negó tener procesos en su contra y rechazó las afirmaciones realizadas por la autoridad.

Con información de ABI.

