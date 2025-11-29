Nuevo comandante de la Policía fue elegido por mérito y trayectoria, afirma exdirector de la Felcc

El coronel Rubén Barrientos, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), valoró de manera positiva la designación del general primero Mirko Antonio Sokol como nuevo comandante general de la Policía Boliviana, asegurando que se trata de una elección basada en mérito y trayectoria institucional.

Según Barrientos, el general Sokol cuenta con una carrera intachable, sin denuncias en su historial, y con experiencia en cargos de transparencia institucional.

“Desde muy joven ha ocupado puestos destacados dentro de la Policía y además tiene otra profesión que le ha permitido complementar su formación. Ha sido elegido entre los generales por considerarlo uno de los mejores cuadros que tiene la Policía Boliviana”, afirmó.

El exdirector subrayó que el mensaje del nuevo comandante está claramente orientado a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

“Ha indicado que no se tolerará corrupción dentro de la institución, que la sociedad no debe ser partícipe de ella y que habrá una lucha frontal contra el crimen organizado, sin protección de parte de ningún policía. Estos tres puntos son señales muy importantes”, señaló.

Advirtió sobre los problemas históricos que afectan a la Verde Olivo, especialmente relacionados con la ruptura de la cadena de mando y la promoción irregular de oficiales. Según explicó, estas prácticas debilitan la disciplina institucional y facilitan que el crimen organizado infiltre la Policía.

“Espero que el nuevo comandante nombre a sus comandantes departamentales idóneos, ya que él ha demostrado idoneidad en la lucha anticorrupción”, añadió.

En cuanto a la modernización de la institución, Barrientos señaló que la Policía está “100 años retrasada” en comparación con estándares internacionales y algunos países vecinos. Destacó la necesidad de contar con bases de datos eficientes, como registros de huellas dactilares, y de mantener operativos los sistemas existentes, como el BOL110, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. “No sirve tener buenos equipos si no hay mantenimiento, capacitación y compromiso de las autoridades”, explicó.

