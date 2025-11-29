Nuevo comandante de la Policía fue elegido por mérito y trayectoria, afirma exdirector de la Felcc

Rubén Barrientos destacó la trayectoria del general Sokol y respaldó su designación como comandante de la Policía por mérito institucional.
28/11/2025 23:33
Escuchar esta nota
El coronel Rubén Barrientos, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), valoró de manera positiva la designación del general primero Mirko Antonio Sokol como nuevo comandante general de la Policía Boliviana, asegurando que se trata de una elección basada en mérito y trayectoria institucional.
Según Barrientos, el general Sokol cuenta con una carrera intachable, sin denuncias en su historial, y con experiencia en cargos de transparencia institucional.
“Desde muy joven ha ocupado puestos destacados dentro de la Policía y además tiene otra profesión que le ha permitido complementar su formación. Ha sido elegido entre los generales por considerarlo uno de los mejores cuadros que tiene la Policía Boliviana”, afirmó.
El exdirector subrayó que el mensaje del nuevo comandante está claramente orientado a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
“Ha indicado que no se tolerará corrupción dentro de la institución, que la sociedad no debe ser partícipe de ella y que habrá una lucha frontal contra el crimen organizado, sin protección de parte de ningún policía. Estos tres puntos son señales muy importantes”, señaló.
Advirtió sobre los problemas históricos que afectan a la Verde Olivo, especialmente relacionados con la ruptura de la cadena de mando y la promoción irregular de oficiales. Según explicó, estas prácticas debilitan la disciplina institucional y facilitan que el crimen organizado infiltre la Policía.
“Espero que el nuevo comandante nombre a sus comandantes departamentales idóneos, ya que él ha demostrado idoneidad en la lucha anticorrupción”, añadió.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57