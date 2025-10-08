Desalojan avasalladores de predios municipales en Santa Cruz

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, ejecutó este miércoles un operativo de desalojo en el barrio Tierras Nuevas, donde varias familias ocupaban de manera ilegal terrenos de propiedad municipal. La acción fue respaldada por una resolución judicial que reconoció el derecho propietario del municipio sobre los predios.

El director de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos Honor, informó que el procedimiento se realizó conforme a la ley, con acompañamiento de la Guardia Municipal y maquinaria pesada para garantizar la restitución de los terrenos públicos.

“Se están recuperando predios municipales que se encontraban avasallados. Después de una demanda nos otorgaron derecho propietario, es decir las autoridades jurisdiccionales nos han dado la razón y han indicado que estos predios son del municipio, por lo que se ha procedido al desapoderamiento correspondiente”, explicó Honor a la Red Uno.

El operativo permitió desalojar a dos familias compuestas por más de 12 personas, que ocupaban los terrenos desde hace cinco años. La autoridad municipal señaló que el objetivo es recuperar todos los bienes inmuebles que pertenecen al municipio y que fueron tomados de forma irregular.

Mire el video:

