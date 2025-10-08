TEMAS DE HOY:
AMENAZA Agresión accidente vehicular

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Desalojan avasalladores de predios municipales en Santa Cruz

El director de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos Honor, informó que el procedimiento se realizó conforme a la ley, con acompañamiento de la Guardia Municipal y maquinaria pesada para garantizar la restitución de los terrenos públicos.

Hans Franco

08/10/2025 13:23

Foto: Desalojan avasalladores de predios municipales en Santa Cruz (Red Uno)
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, ejecutó este miércoles un operativo de desalojo en el barrio Tierras Nuevas, donde varias familias ocupaban de manera ilegal terrenos de propiedad municipal. La acción fue respaldada por una resolución judicial que reconoció el derecho propietario del municipio sobre los predios.

El director de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos Honor, informó que el procedimiento se realizó conforme a la ley, con acompañamiento de la Guardia Municipal y maquinaria pesada para garantizar la restitución de los terrenos públicos.

“Se están recuperando predios municipales que se encontraban avasallados. Después de una demanda nos otorgaron derecho propietario, es decir las autoridades jurisdiccionales nos han dado la razón y han indicado que estos predios son del municipio, por lo que se ha procedido al desapoderamiento correspondiente”, explicó Honor a la Red Uno.

El operativo permitió desalojar a dos familias compuestas por más de 12 personas, que ocupaban los terrenos desde hace cinco años. La autoridad municipal señaló que el objetivo es recuperar todos los bienes inmuebles que pertenecen al municipio y que fueron tomados de forma irregular.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD