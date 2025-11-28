Exgerente de Emapa, Franklin Flores, es declarado en rebeldía y es buscado por la Policía

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía, ejecutó este viernes allanamientos y órdenes de aprehensión en el marco de una investigación por presunta corrupción y desvío de recursos estatales en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), informó el fiscal departamental Luis Torrez en el programa Que No Me Pierda.

Uno de los operativos se realizó en el domicilio del dirigente panificador Rubén Ríos, donde se encontró una gran cantidad de harina y documentación, además de un vehículo vinculado al caso.

“En el inmueble se halló una cantidad considerable de documentos, además de harina y un vehículo, que ya han sido secuestrados”, detalló Torrez.

Las autoridades vinculan estos elementos a la denuncia por presunto desvío de harina subvencionada, destinada originalmente al abastecimiento popular.

La Fiscalía también tomó declaraciones a familiares de Ríos y ya emitió órdenes de aprehensión que deben ser ejecutadas por la Policía.

Exgerente de Emapa fue declarado en rebeldía

Respecto al exgerente de Emapa, Franklin Flores, el fiscal Torrez confirmó que fue declarado en rebeldía luego de incumplir la medida de detención domiciliaria que tenía impuesta.

“La Policía está realizando un trabajo arduo para dar con su paradero. En cuanto tengamos datos certeros, se los informará públicamente”, dijo Torrez.

Flores es investigado en tres procesos diferentes, relacionados con una fábrica de papa, el manejo de harina subvencionada y plantas piscícolas. Los daños económicos ocasionados por estos casos aún están siendo cuantificados, según explicó la autoridad.

Investigación en curso

El Ministerio Público mantiene los procedimientos legales en desarrollo y aseguró que se informará a la ciudadanía una vez se obtengan resultados verificables y concretos.

