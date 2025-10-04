INRA: predio Patujú está en etapa final de titulación tras resolución de saneamiento en 2009

Magdalena Panduro, directora departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), informó que el proceso de titulación del predio Patujú, que cuenta con una extensión de 434 hectáreas, está en su etapa final tras haber obtenido la resolución final de saneamiento desde el año 2009.

“La resolución final de saneamiento ya está, es un proceso que está a punto de concluirse y posteriormente viene la titulación”, explicó Panduro, en relación al predio Patujú, recientemente afectado por un violento avasallamiento.

La directora reconoció que este caso es uno de los muchos que quedaron inconclusos por la falta de presupuesto dentro del INRA.

Cuando se le preguntó si le parecía adecuado que un proceso se extienda por más de 16 años, admitió que existen muchos casos similares. “Hay muchísimos casos que se han tardado de larga data y nosotros hemos hecho innumerables soluciones. No hemos podido cumplir en esta gestión del 2021 a la fecha por problemas financieros, técnicos y políticos”.

En relación con el reciente avasallamiento del predio, donde al menos 100 personas armadas tomaron la propiedad y una persona resultó herida, Panduro afirmó que el INRA actuó de inmediato.

“Realizamos una inspección para corroborar los hechos, se hizo el informe técnico y se ha emitido la resolución de medidas precautorias”.

Estas medidas fueron notificadas este viernes a las personas que ocuparon ilegalmente el terreno, explicándoles la situación legal del predio. La directora explicó que, con esta resolución, el caso puede pasar a la justicia ordinaria.

El conflicto por el predio Patujú escaló a niveles de violencia este viernes, cuando los propietarios intentaron recuperar sus tierras y fueron interceptados por los ocupantes. En el enfrentamiento, una persona resultó herida. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, junto a dirigentes cívicos, llegó a la zona, donde también fueron recibidos con petardos.

