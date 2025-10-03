Polémica en España: entradas para conocer a la madre de Lamine Yamal cuestan hasta 389 dólares

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, joven estrella del Barcelona, será la invitada especial de una cena benéfica que se realizará en Londres el próximo mes, causando revuelo en España por el costo de las entradas, que van de 174 a 389 dólares.

El evento, organizado en el Leonardo Royal Hotel London City, ha sido promocionado como una “inolvidable gala deportiva navideña”. Los asistentes podrán disfrutar de champán a la llegada, una cena de tres platos, entretenimiento con DJ y la posibilidad de establecer contactos con personalidades del deporte, además de fotografiarse con Sheila.

Benjamín Zarandona, exjugador del Real Betis y también presente en la gala, aclaró a Cadena Ser que Sheila no organiza el evento y que solo aceptó la invitación: “La madre de Lamine no está organizando nada. Asiste como invitada. Eso es todo. Algunas de las cosas que se han publicado me han sorprendido mucho”.

Lamine Yamal, de 18 años, se ha consolidado como uno de los futbolistas más destacados del mundo desde su debut con el Barça a los 15 años. Entre sus logros se encuentran dos títulos de LaLiga, trofeos con el Barcelona y la Eurocopa con España. La semana pasada, quedó segundo en el Balón de Oro, detrás de Ousmane Dembélé, consolidando su proyección internacional.

