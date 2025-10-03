El queso y el huevo están más baratos ¿Cuánto bajaron de precio?

Buenas noticias para las familias cruceñas, los precios del queso y el huevo han registrado una baja en el mercado Antiguo Abasto, lo que ha generado un alivio en el bolsillo de los consumidores y un repunte en las ventas, según relatan los comerciantes.

Actualmente, el kilo de queso se vende a 36 bolivianos, una disminución significativa respecto al precio anterior, que alcanzaba los 46 bolivianos.

Por su parte, el maple de huevo más económico, de tamaño pequeño, cuesta 24 bolivianos, mientras que el maple de huevos grandes está en 35 bolivianos, bajando levemente desde los 36 que costaba anteriormente.

“La gente está contenta porque ya bajó el precio. Las ventas han aumentado”, comentó una vendedora del mercado.

El descenso en los precios ha sido bien recibido por la población, especialmente en un contexto donde el costo de los productos básicos es una preocupación constante para muchas familias.

