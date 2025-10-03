TEMAS DE HOY:
Caos vehicular en la Busch: semáforos sin funcionar colapsan el tráfico en pleno segundo anillo

Las largas filas de automóviles provocaron molestia en la ciudadanía.

Charles Muñoz Flores

03/10/2025 11:54

Conductores atrapados en la Busch por desperfecto en los semáforos del segundo anillo. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Desde las primeras horas de este viernes, los conductores que circulaban por la avenida Busch, a la altura del segundo anillo, se vieron atrapados en un verdadero caos vehicular debido a la falla en el sistema de semáforos.

El desperfecto, que hasta el momento de la publicación de esta nota persistía sin solución, generó una fuerte congestión de vehículos en la zona, obligando a los choferes a avanzar lentamente y a los peatones a cruzar con mayor riesgo, ante la ausencia de señalización lumínica.

Las largas filas de automóviles provocaron molestia en la ciudadanía.

Hasta el momento, no se conocían reportes oficiales sobre las causas de la falla ni sobre el tiempo que podría tomar su reparación, mientras vecinos y conductores exigían una pronta solución para evitar que la congestión se prolongue durante el resto de la jornada.

