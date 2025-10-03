TEMAS DE HOY:
ACRIBILLADO EN PANDO Santa Cruz robo de vivienda

Policial

Liberan a estudiante que agredió a su compañera; Fiscalía citará a directora y a otros alumnos

La Fiscalía informó que la detención preventiva no procede en este caso.

Charles Muñoz Flores

03/10/2025 14:04

Boris Herbas, fiscal asignado al caso. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La estudiante acusada de agredir a su compañera en una unidad educativa del Plan Tres Mil, hecho que provocó daño en uno de los ojos de la víctima, declaró este jueves en calidad de denunciada y quedó en libertad. La Fiscalía informó que la detención preventiva no procede en este caso.

“Se tiene la citación de la directora del colegio, como también para otras personas”, señaló Boris Herbas, fiscal asignado al caso. Además, indicó que se citará a los alumnos mayores de edad y se realizará la valoración médica y psicológica de los menores involucrados.

Sobre la declaración de la agresora, Herbas explicó: “Se tiene la improcedencia de la detención preventiva, conforme al artículo 232, entonces no procede la detención preventiva. Se ha requerido que se defienda en libertad”.

El fiscal enfatizó que la investigación sigue abierta: “El caso no se ha cerrado, vamos a continuar actos investigativos con la finalidad de llegar a la verdad histórica de los hechos”.

La directora del establecimiento educativo, así como otros estudiantes, serán citados en los próximos días para aportar información que ayude a esclarecer el incidente.

