Defensa de estudiante agredida ampliará denuncia por corrupción de menores contra la agresora

El caso de la estudiante agredida por su compañera en una unidad educativa del Plan 3000 suma nuevas revelaciones que han generado alarma en la comunidad.

La víctima, que sufrió una lesión en uno de sus ojos tras la agresión, podría perder la visión de manera irreversible y requerirá una cirugía, según informó su abogada defensora, Eliana Burgos.

“Los exámenes médicos han determinado que su visión está reducida y existe el riesgo de que en los próximos días pierda completamente la vista en ese ojo”, señaló la jurista.

La agresora, que inicialmente fue denunciada por el delito de lesiones, ahora enfrenta una investigación más grave. La defensa de la víctima amplió la denuncia a corrupción de menores, luego de que se encontraran en el celular de la estudiante agredida conversaciones y videos enviados por la imputada.

De acuerdo con Burgos, en los mensajes la agresora compartía material sexual propio y presionaba a la víctima para que se convirtiera en “dama de compañía”, detallando tarifas y ganancias potenciales. “Desde ahí la víctima empezó a alejarse, lo que derivó en burlas, críticas y finalmente la agresión física”, explicó.

La abogada subrayó que la acusada ya es mayor de edad y, por tanto, plenamente imputable. “Estamos a la espera de que el fiscal, con la ampliación del informe forense, disponga la orden de aprehensión contra la agresora”, indicó.

