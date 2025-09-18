“Quiso matarla”: madre de estudiante herida con estilete relata el ataque en Cotoca

Una estudiante de 17 años de la pre-promoción fue atacada este miércoles con un estilete por su compañera de la misma edad en una unidad educativa de Cotoca, Santa Cruz.

El hecho ocurrió en el aula, durante la jornada escolar, cuando la víctima estaba sentada en su pupitre. Según su madre, la agresora la atacó por la espalda, causándole heridas en el cuello, brazo y cabeza, que obligaron a su intervención quirúrgica.

“La herida del cuello, aunque es larga, no fue profunda; tiene una herida profunda en el brazo y otra en la cabeza”, informó la progenitora en el programa Que No Me Pierda.

La mujer relató que ambas estudiantes eran compañeras desde kínder y pasaban mucho tiempo juntas.

“Nadie se explica qué pasó, porque hacían tareas juntas, eran las inseparables del colegio. Esto pudo ser más grave, no fue un intento de arañarla, era directo a matarla”, afirmó.

La madre comentó que, días antes del hecho, su hija le dijo que se había distanciado de la agresora, aunque no detalló las razones.

La adolescente atacante fue aprehendida y la Felcc inició las investigaciones para esclarecer las causas de la agresión.

Mira la programación en Red Uno Play