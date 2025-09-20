Caso menor apuñalada en Cotoca: agresora dijo que sufría bullying tras contar que fue víctima de abuso

La adolescente acusada de apuñalar a su compañera de colegio fue enviada con detención preventiva por 45 días al Centro de Rehabilitación para Menores Cervicruz, según determinó la juez del caso tras valorar los elementos presentados por el Ministerio Público.

El fiscal de materia Raúl Rivero informó que, de acuerdo con las investigaciones, la menor habría reaccionado violentamente como consecuencia del bullying que sufría en el entorno escolar.

Explicó que la agresora había sido víctima de abuso sexual tiempo atrás, hecho que decidió contar a un grupo de amigas en quienes confiaba. Entre ellas se encontraba la ahora víctima del ataque. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, su historia fue divulgada y utilizada como motivo de burla por sus compañeras.

Rivero señaló que, en su declaración, la menor dijo haberse “perdido” emocionalmente en el momento del hecho y que no recuerda con claridad lo sucedido.

Durante la audiencia, también se dispuso que la adolescente reciba atención psicológica dentro del centro de rehabilitación, con informes mensuales sobre su estado emocional, como parte de su tratamiento.

La defensa técnica de la menor sostuvo que su clienta fue revictimizada por su propio entorno. Esas mismas amigas divulgaron el hecho, lo que generó un proceso de humillación constante que derivó en un deterioro emocional profundo.

“Nada justifica lo que ocurrió, pero toda acción tiene su reacción. La familia de la menor está muy preocupada y ha pedido disculpas públicas a la familia de la víctima”, añadió.

Por su parte, el director departamental de Educación, Nelson Alcócer, informó que, ante los recientes casos de violencia registrados en unidades educativas, se convocará a una reunión interinstitucional para tomar medidas de prevención.

Anunció que se reforzará la seguridad y el control en los colegios, y se coordinarán acciones con los directores y padres de familia. Alcócer aclaró que la revisión de mochilas por parte de maestros está prohibida por una sentencia constitucional.

