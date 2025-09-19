Dictan detención preventiva para adolescente que apuñaló a su compañera de colegio en Cotoca

Una adolescente de la comunidad Los Tajibos, en Cotoca, fue enviada a un centro de reclusión para menores por el lapso de 45 días, mientras se desarrollan las investigaciones en su contra. La joven fue imputada por el delito de homicidio en grado de tentativa, luego de haber apuñalado a su compañera de colegio.

El fiscal de materia, Raúl Ribero, informó que la agresora decidió guardar silencio sobre el hecho, aunque manifestó que habría sido víctima de bullying por parte de la estudiante herida.

Por su parte, la abogada de la adolescente, Silvia Saavedra, sostuvo que el trasfondo del caso estaría vinculado a episodios de acoso escolar y abuso sexual. Según su declaración, la menor confió en su amiga —quien resultó apuñalada— para contar lo que le había ocurrido, pero la información se difundió entre sus compañeros, lo que habría detonado la reacción violenta.

“Cuando se suscita una agresión, siempre la víctima busca a quién contar. En ese entorno, la víctima apuñalada era una de las mejores amigas de la agresora”, explicó Saavedra.

La víctima, también adolescente, se recupera tras el ataque en un centro asistencial.

Mira la programación en Red Uno Play