Comunidad

Tras casos de violencia en colegios, padres piden control de mochilas y más diálogo en los hogares

Apuntan a que la violencia escolar tiene origen en los hogares y piden más presencia de los padres en la formación de los hijos.

Naira Menacho

18/09/2025 19:26

Foto: Internet.
Santa Cruz

El aumento de hechos de violencia en unidades educativas ha generado preocupación en los padres de familia, quienes plantean controles de mochilas para evitar el ingreso de armas u objetos peligrosos a los colegios.

Algunos padres señalaron que el problema no solo está en las aulas, sino también en la falta de acompañamiento en los hogares.

“Antes a uno lo educaban y formaban en la casa, y solo se iba a aprender a la escuela. Son los padres los que deben inculcar la moral y las buenas costumbres”, expresó uno de los entrevistados.

 

 

Otro padre coincidió y agregó que hoy existe ausencia de los padres en el hogar, lo que agrava la situación.

“Actualmente los padres están ausentes en sus casas, entonces lo menos que pueden hacer es controlar cómo el hijo va a la escuela”, afirmó.

Además de los controles de mochilas al ingreso de los establecimientos educativos, los padres sugirieron impulsar espacios de diálogo familiar como herramienta para reducir los niveles de violencia entre los estudiantes.

 

