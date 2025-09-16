Estudiante ingresó con un arma y amenazó a compañero en colegio de Santa Cruz

Un estudiante de primero de secundaria ingresó con un arma de fuego a una unidad educativa de la zona sur de Santa Cruz y amenazó a uno de sus compañeros. El hecho ocurrió este martes al mediodía y generó alarma entre la comunidad educativa.

Según los primeros reportes, no se registraron personas heridas, pero el incidente provocó pánico entre los alumnos y profunda preocupación en los padres de familia.

La situación está siendo investigada por la Dirección Departamental de Educación, junto con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que ya se encuentran en contacto con las autoridades del colegio.

“Estamos muy preocupados. No podemos permitir que esto siga avanzando. No queremos lamentar vidas humanas al interior de las unidades educativas”, declaró Jaime Caraballo, representante de los padres de familia.

Ante el hecho, los padres exigieron a la DDE que se implemente de forma inmediata el ‘Plan Mochila Segura’, una medida de revisión preventiva del contenido que los estudiantes ingresan a los establecimientos.

También recordaron que no es el primer incidente registrado en las escuelas de la ciudad. En anteriores ocasiones se reportaron casos de consumo y distribución de sustancias controladas dentro de unidades educativas.

