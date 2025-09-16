Ataque de abejas en La Moliendita deja animales muertos y un niño hospitalizado

El barrio La Moliendita vive días de preocupación por la presencia de un enjambre de abejas que ha provocado ataques a personas y animales.

Vecinos de la zona relataron que la colmena se instaló en un árbol cercano a las viviendas y, desde entonces, los episodios de agresión se han vuelto recurrentes. Animales domésticos como perros, gatos, pollos e incluso un loro han muerto tras las picaduras, lo que ha generado alarma.

Adán Méndez, uno de los afectados, expresó su temor: “Estamos muy temerosos con esta colmena que se ha venido aquí a este árbol, ya ha matado perro, pollo, gato, loro”.

La situación se tornó más grave luego de que un niño resultara herido por las abejas y debiera ser trasladado al hospital.

“Ayer le picaron a un niño que lo han llevado hasta el hospital. Las instituciones no nos escuchan, no sé por qué”, agregó Méndez, denunciando la falta de respuesta de las autoridades competentes.

El miedo es mayor para las familias en situación de vulnerabilidad. Méndez señaló que su esposa, que utiliza silla de ruedas, no puede salir de su hogar por el riesgo de ser atacada: “Mi casa es bien encerrada, mi señora no puede salir en su silla de rueda, no puede salir”.

Los vivientes de La Moliendita piden a las instituciones correspondientes que intervengan de manera urgente, antes de que los ataques de las abejas cobren nuevas víctimas humanas.

