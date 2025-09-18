TEMAS DE HOY:
Policial

Adolescente es imputada por intento de homicidio tras apuñalar a una compañera en colegio de Cotoca

Entre los elementos de prueba se encuentran el arma utilizada, un punzocortante tipo estilete, así como informes psicológicos de la víctima y de la presunta agresora.

Charles Muñoz Flores

18/09/2025 17:19

Presentarán ante el juez del menor a acusada de apuñalar a estudiante.
Santa Cruz, Bolivia

La Fiscalía informó que presentará ante el juez del menor a la adolescente acusada de apuñalar a una compañera dentro del establecimiento educativo de la comunidad Los Tajibos, en Cotoca. La imputación formal se realiza bajo el delito de homicidio en grado de tentativa.

“Sí, evidentemente, la Policía Boliviana tomó conocimiento del hecho y la menor se encuentra en calidad de aprehendida. El Ministerio Público, con todos los elementos probatorios recabados, realizará la imputación formal y la presentará ante el juez del menor”, declaró Raúl Rivera, fiscal a cargo del caso.

Entre los elementos de prueba se encuentran el arma utilizada, un punzocortante tipo estilete, así como informes psicológicos de la víctima y de la presunta agresora. La menor ha hecho uso de su derecho a guardar silencio, acompañada de su padre y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

La víctima ya fue valorada por el médico forense, aunque aún se espera el informe oficial que determinará los días de incapacidad.

Mientras tanto, se mantienen cinco personas aprehendidas, entre ellas la presunta agresora, la directora del establecimiento, la regenta, la portera y un profesor, quienes están brindando su declaración en la Felcc de Cotoca.

Los padres de familia se mantienen en seguimiento constante del caso, mientras la estudiante herida se recupera en un centro asistencial. El Ministerio Público continúa evaluando las medidas cautelares que solicitará, garantizando el respeto a los derechos tanto de la víctima como de la menor imputada.

 

