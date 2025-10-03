TEMAS DE HOY:
Santa Cruz robo de vivienda avasallamiento de tierras

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Planea actividades al aire libre? Así estará el clima en Santa Cruz este fin de semana

¿Tiene un evento o paseo este sábado y domingo? Mire el pronóstico antes de hacer sus planes. Aquí le contamos el reporte completo.

Charles Muñoz Flores

03/10/2025 9:28

Así estará el clima en Santa Cruz este fin de semana. FOTO: Parallelepiped09.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Desde este viernes 3 de octubre, los vientos del norte comenzarán a consolidarse en gran parte del departamento de Santa Cruz, marcando el inicio de un fin de semana con temperaturas elevadas y ráfagas de viento que superarán los 60 km/h en varias provincias.

El fenómeno traerá consigo un aumento significativo en las temperaturas, especialmente en la región de la Chiquitania, donde los termómetros podrían alcanzar hasta los 40 °C, al igual que en la zona de Cordillera.

En declaraciones, el conocido pronosticador del tiempo, apodado el “Señor del Clima”, advirtió: “Vamos a tener 36 °C el fin de semana en la capital cruceña y Norte Integrado, 31 °C en los Valles cruceños y 40 °C en la Chiquitania, como también en Cordillera”. También alertó sobre los efectos de los fuertes vientos, al señalar que estas condiciones “son favorables para que los incendios se propaguen y sigan afectando nuestra flora, fauna y el medio ambiente”.

El panorama se mantendrá con cielos parcialmente cubiertos a mayormente nublados, intercalados con momentos de cielos despejados. Aunque no se prevén lluvias, los vientos del norte ganarán fuerza durante el fin de semana.

A continuación, el pronóstico detallado por provincias:

Temperaturas y condiciones por región

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Mínima: 19 °C | Máxima: 36 °C

Vientos: Del norte, con ráfagas superiores a 60 km/h.

Cielo: Parcialmente cubierto a nublado, con intervalos despejados.

Valles Cruceños

Mínima: 8 °C | Máxima: 31 °C

Vientos: Del norte, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Cielo: Parcialmente cubierto a nublado, despejado por momentos.

Cordillera (Cabezas, Charagua)

Mínima: 12 °C | Máxima: 40 °C

Vientos: Ráfagas del norte superando los 60 km/h.

Cielo: Mayormente nublado, con intervalos de sol.

Chiquitania (Chiquitos, Ñuflo de Chávez)

Mínima: 18 °C | Máxima: 40 °C

Vientos: Ráfagas intensas del norte (más de 60 km/h).

Cielo: Parcialmente cubierto, sin lluvias previstas.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD