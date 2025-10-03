¿Planea actividades al aire libre? Así estará el clima en Santa Cruz este fin de semana

Desde este viernes 3 de octubre, los vientos del norte comenzarán a consolidarse en gran parte del departamento de Santa Cruz, marcando el inicio de un fin de semana con temperaturas elevadas y ráfagas de viento que superarán los 60 km/h en varias provincias.

El fenómeno traerá consigo un aumento significativo en las temperaturas, especialmente en la región de la Chiquitania, donde los termómetros podrían alcanzar hasta los 40 °C, al igual que en la zona de Cordillera.

En declaraciones, el conocido pronosticador del tiempo, apodado el “Señor del Clima”, advirtió: “Vamos a tener 36 °C el fin de semana en la capital cruceña y Norte Integrado, 31 °C en los Valles cruceños y 40 °C en la Chiquitania, como también en Cordillera”. También alertó sobre los efectos de los fuertes vientos, al señalar que estas condiciones “son favorables para que los incendios se propaguen y sigan afectando nuestra flora, fauna y el medio ambiente”.

El panorama se mantendrá con cielos parcialmente cubiertos a mayormente nublados, intercalados con momentos de cielos despejados. Aunque no se prevén lluvias, los vientos del norte ganarán fuerza durante el fin de semana.

A continuación, el pronóstico detallado por provincias:

Temperaturas y condiciones por región

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Mínima: 19 °C | Máxima: 36 °C

Vientos: Del norte, con ráfagas superiores a 60 km/h.

Cielo: Parcialmente cubierto a nublado, con intervalos despejados.

Valles Cruceños

Mínima: 8 °C | Máxima: 31 °C

Vientos: Del norte, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Cielo: Parcialmente cubierto a nublado, despejado por momentos.

Cordillera (Cabezas, Charagua)

Mínima: 12 °C | Máxima: 40 °C

Vientos: Ráfagas del norte superando los 60 km/h.

Cielo: Mayormente nublado, con intervalos de sol.

Chiquitania (Chiquitos, Ñuflo de Chávez)

Mínima: 18 °C | Máxima: 40 °C

Vientos: Ráfagas intensas del norte (más de 60 km/h).

Cielo: Parcialmente cubierto, sin lluvias previstas.

Mira la programación en Red Uno Play