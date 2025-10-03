TSE anuncia que debate vicepresidencial será transmitido por todos los medios

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que el debate vicepresidencial de este domingo 5 de octubre será transmitido con señal libre desde el salón Sirionó de la Fexpocruz, en Santa Cruz. Cualquier medio de comunicación, podrá retransmitir el evento en directo.

“El debate podrá ser retransmitido por todos los medios de comunicación, televisivos, radiales y digitales (…) con una señal limpia”, informó el vocal Gustavo Ávila en conferencia de prensa.

El TSE anunció que el debate será moderado por los periodistas Cecilia Bellido, Gabriela Oviedo, Maggy Talavera y Tuffi Are, quienes conducirán el espacio bajo los principios de neutralidad e igualdad, garantizados por el órgano electoral.

Ávila aclaró que, si uno de los postulantes no se presenta, el debate seguirá adelante y el candidato presente tendrá la oportunidad de exponer su plan de gobierno sin interrupciones.

“Es el TSE quien organiza el debate, y lo hace en el marco de la pluralidad y el respeto. No se permitirá guerra sucia”, remarcó.

El vocal también aseguró que los candidatos contarán con todas las garantías de seguridad, gracias a la coordinación con la Policía Boliviana.

Además, recordó que los delegados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Alianza Libre firmaron un documento en el que reconocen las atribuciones del TSE para llevar adelante el encuentro.

El debate vicepresidencial se emitirá desde las 21:00 horas de este domingo.

Mire el video:

