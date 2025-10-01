“Las reglas del juego están definidas”: estos son los ejes temáticos del debate vicepresidencial

La cuenta regresiva para el primer debate vicepresidencial en Bolivia ya está en marcha. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que el encuentro se realizará el 5 de octubre a las 21:00 horas en el Salón Sirionó de la Fexpocruz, en Santa Cruz.

El vocal Gustavo Ávila anunció en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que los candidatos Juan Pablo Velasco (Alianza Libre) y Edmand Lara (Partido Demócrata Cristiano – PDC) confirmaron su participación.

El evento tendrá una duración de tres bloques, enfocados en el trabajo de la Asamblea Legislativa. Se abordarán cinco ejes temáticos:

Las leyes prioritarias.

¿Qué políticas se proponen para solucionar la crisis desde la Asamblea?

Transparencia y modernización de la Asamblea.

Reformas constitucionales y políticas para defender a grupos vulnerables.

La gobernabilidad desde la Asamblea.

“Las reglas de juego están definidas y deben cumplirse. Los candidatos no pueden abordar otros temas. Si alguno se sale del guion, el moderador le hará conocer la infracción y se le cortará el micrófono”, explicó Ávila.

Según el TSE, el objetivo del encuentro es informar con propuestas claras y programas de gobierno para que la población pueda emitir un voto informado en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

