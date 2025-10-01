Tuto Quiroga rechaza condicionamientos en debate y asegura que sus propuestas sacarán a Bolivia de la crisis

El candidato presidencial señaló que sus adversarios carecen de propuestas y reafirmó que su plan busca reactivar la economía.
30/09/2025 21:04
El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga criticó este martes las condiciones impuestas por el binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC) para participar en el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y reafirmó que su candidatura representa la única propuesta sólida y coherente para sacar a Bolivia de la crisis económica y política que atraviesa.
Según Quiroga, la delegación de su frente fue informada de que en la reunión con el TSE se produjeron demoras de 45 minutos por la tardanza de la comitiva del PDC y que, una vez presentes, los representantes de ese partido intentaron imponer restricciones al formato del encuentro.
En ese marco, Quiroga cuestionó la falta de propuestas de sus adversarios y aseguró que lo único que buscan es “echar barro y generar alarmismo”.
El candidato anunció que su plan de gobierno contempla medidas inmediatas para reactivar la economía, entre ellas:
Eliminar las colas por diésel y gasolina.
Frenar la inflación.
Restituir el flujo de dólares al país.
Impulsar cambios legislativos para facilitar la inversión y el despegue económico.
En relación a los ataques de sus opositores, Quiroga sostuvo que tanto “Evistas” como “Arcistas” han emprendido una ofensiva conjunta en su contra. “Está claro que para Evistas y Arcistas es todo contra Tuto, todo contra JP, todo contra Libre. No nos van a doblar, estamos hechos de fierro, JP es sólido, tenemos propuestas. Que sigan insultando, se van a quedar en el barro solitos. Nosotros vamos a seguir explicando nuestras propuestas”, afirmó.
Asimismo, lanzó un mensaje directo al oficialismo: “Al Arcismo le digo que prepare maletas para responder ante la justicia. Conmigo no habrá impunidad, conmigo la corrupción se responde ante los tribunales y se devuelve la plata por el daño hecho. No será ‘blah blah blah’, como con otros”.
El exmandatario confirmó que este miércoles iniciará una nueva fase de su campaña electoral con un recorrido por los valles de Bolivia, en el marco de su despliegue nacional que lo llevará por diferentes departamentos para explicar de manera directa sus propuestas a la población.
Finalmente, recordó que en la primera vuelta el PDC insistía en participar de los debates, pero ahora “solo ponen trabas” y evidencian falta de preparación. “En su momento llevaban pancartas pidiendo que se les invite, que se les llame a un número de teléfono. Hoy que están, lo único que hacen es tratar de condicionar y trabar. Eso demuestra la carencia de ideas y propuestas reales”.
