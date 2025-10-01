Tuto Quiroga rechaza condicionamientos en debate y asegura que sus propuestas sacarán a Bolivia de la crisis

El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga criticó este martes las condiciones impuestas por el binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC) para participar en el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y reafirmó que su candidatura representa la única propuesta sólida y coherente para sacar a Bolivia de la crisis económica y política que atraviesa.

Según Quiroga, la delegación de su frente fue informada de que en la reunión con el TSE se produjeron demoras de 45 minutos por la tardanza de la comitiva del PDC y que, una vez presentes, los representantes de ese partido intentaron imponer restricciones al formato del encuentro.

“Nos informa el delegado que hubo una reunión con el TSE que demoró 45 minutos en llegar la delegación del otro binomio, haciendo esperar a todo el TSE. Y luego empezaron con una serie de condiciones: que no exista repreguntas, que no haya entrevistas previas. No entiendo qué clase de condicionamientos son esos, porque en democracia no deberían existir limitaciones de esa naturaleza”, expresó el candidato a su arribo al aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz.

En ese marco, Quiroga cuestionó la falta de propuestas de sus adversarios y aseguró que lo único que buscan es “echar barro y generar alarmismo”.

“Está claro de que el otro binomio no tiene una propuesta para sacar a Bolivia de la crisis, está sumado en incoherencias, lo único que puede hacer es echar barro. Nosotros, en cambio, tenemos la respuesta, la propuesta indicada y la credibilidad construida a lo largo del tiempo. Dijimos que este gobierno nos dejaría sumidos en una crisis profunda, y así ha sucedido”, subrayó.

El candidato anunció que su plan de gobierno contempla medidas inmediatas para reactivar la economía, entre ellas:

Eliminar las colas por diésel y gasolina.

Frenar la inflación.

Restituir el flujo de dólares al país.

Impulsar cambios legislativos para facilitar la inversión y el despegue económico.

En relación a los ataques de sus opositores, Quiroga sostuvo que tanto “Evistas” como “Arcistas” han emprendido una ofensiva conjunta en su contra. “Está claro que para Evistas y Arcistas es todo contra Tuto, todo contra JP, todo contra Libre. No nos van a doblar, estamos hechos de fierro, JP es sólido, tenemos propuestas. Que sigan insultando, se van a quedar en el barro solitos. Nosotros vamos a seguir explicando nuestras propuestas”, afirmó.

Asimismo, lanzó un mensaje directo al oficialismo: “Al Arcismo le digo que prepare maletas para responder ante la justicia. Conmigo no habrá impunidad, conmigo la corrupción se responde ante los tribunales y se devuelve la plata por el daño hecho. No será ‘blah blah blah’, como con otros”.

El exmandatario confirmó que este miércoles iniciará una nueva fase de su campaña electoral con un recorrido por los valles de Bolivia, en el marco de su despliegue nacional que lo llevará por diferentes departamentos para explicar de manera directa sus propuestas a la población.

Finalmente, recordó que en la primera vuelta el PDC insistía en participar de los debates, pero ahora “solo ponen trabas” y evidencian falta de preparación. “En su momento llevaban pancartas pidiendo que se les invite, que se les llame a un número de teléfono. Hoy que están, lo único que hacen es tratar de condicionar y trabar. Eso demuestra la carencia de ideas y propuestas reales”.

