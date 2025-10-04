Capturan a mujer acusada de robar Bs 15 mil en tarjetas telefónicas en el Plan 3000

La Policía logró capturar a una mujer acusada de cometer varios robos en negocios del Plan 3000, entre ellos el hurto de tarjetas telefónicas por un valor aproximado de 15 mil bolivianos y otros objetos, como una televisión de 32 pulgadas.

El operativo se logró gracias a un trabajo de inteligencia que permitió dar con el paradero de la sospechosa. Varias víctimas de comercios cercanos la reconocieron como la responsable de los robos que han afectado a la zona.

Una de las afectadas relató que no tenían datos precisos de la autora de los robos hasta que vecinos les informaron que una mujer había sido vista llevando los objetos sustraídos.

“Mis amigos vecinos me dijeron que fue una mujer, pero no teníamos datos ni rastros de ella. Ahora la reconocemos y quiero poner mi denuncia para que esto no vuelva a suceder”, manifestó una de las víctimas.

Aunque se sospecha que la mujer podría actuar acompañada de al menos una persona más, la Policía continúa con las investigaciones para identificar a otros posibles implicados.

Los comerciantes del Plan 3000 expresaron su preocupación por los robos frecuentes en la zona y esperan que con esta detención se reduzcan los actos delictivos.

Por ahora, la mujer se encuentra en custodia policial a la espera de las acciones legales correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play