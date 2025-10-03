Video muestra persecución policial que terminó en choque y tres heridos en Santa Cruz

Un video muestra los momentos de la persecución policial que culminó, la mañana de este viernes, con un violento accidente en la avenida Cristo Redentor, entre el tercer y cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz, dejando a tres personas heridas. El vehículo, que era perseguido por presuntamente realizar maniobras peligrosas, impactó de lleno contra un árbol.

El video, filmado desde el interior de una patrulla policial, capta la intensa persecución de un vehículo de color verde, tipo Toyota, que ignora las órdenes de detención. Se escucha claramente por radio la coordinación del operativo: "Negativo 400, persecución del color verde, tipo Toyota".

La huida a gran velocidad

Según el reporte preliminar de la Policía, la persecución se inició cuando los uniformados intentaron interceptar al motorizado, en el que viajaban el conductor y dos acompañantes. Un efectivo policial presente en el lugar declaró: “Se les pidió que se detengan a la derecha, pero no hicieron caso. Circulaban de izquierda a derecha a gran velocidad y, por el exceso de velocidad, impactaron contra un árbol”.

La tensa persecución se extendió desde el tercer hasta el cuarto anillo de la concurrida avenida, evidenciando el riesgo que la huida generó para el tráfico de la ciudad. El policía enfatizó: “Se le pidió que se detenga, pero escapó”.

Tras el choque, los tres ocupantes del vehículo resultaron heridos. Fueron rápidamente trasladados a una clínica privada para recibir atención médica, aunque su estado de salud oficial aún no ha sido confirmado.

La Policía presume que el conductor del vehículo podría encontrarse bajo los efectos del alcohol al momento de la fuga. Las pruebas toxicológicas de rigor serán cruciales para confirmar esta hipótesis. Las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias del accidente y los motivos detrás de la negación a detenerse.

Mira la programación en Red Uno Play